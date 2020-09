Danna Paola se queda fuera del Grammy Latino ¡Fans enfurecen!

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más importantes que hay a nivel internacional, con casi 28 millones de seguidores en sus redes sociales, y con éxitos que durante sus primeras semanas de estreno logran más de 5 millones de reproducciones en Youtube.

Sin embargo, todos estos logros de la diva del pop han sido ignorados por la Academia Latina de la Grabación, encargada de realizar las nominaciones a los Grammys Latinos, pues la intérprete se ha quedado fuera de las nominaciones, mismas que se dieron a conocer este 29 de septiembre.

A través de twitter los fans de la cantante han comenzado a manifestarse contra la organización de los Latin Grammys, a través del hashtag “Latin Grammy Is Over Party” por no tomar en cuenta los éxitos de esta famosa.

Todos sabemos que SIE7E+ debió de estar nominado a "Album del año", es el álbum con más streams por una latina lanzado en 2020#LatinGRAMMY#LatinGrammysIsOverParty

SIN DANNA PAOLA NO HAY LATIN GRAMMYS pic.twitter.com/x6M304j75O — Danna Paola Dreamers (@dannapaola_d) September 29, 2020

“Danna Paola fue la artista mexicana más exitosa del 2019 y 2020 y no tuvo ninguna nominación a los #Latin GRAMMYs , pero Anuel "mejor artista nuevo" cuando debutó hace años.

Danna Paola ignora a los latin grammys

Después de darse a conocer las nominaciones han surgido muchos comentarios por parte de los fans, sin embargo, la intérprete de “Sodio” se ha mantenido lejos de la polémica, y ha evitado hacer algún comentario al respecto, y por el contrario ha decidido anunciar su próxima colaboración.

¿Latin Grammys machistas?

De acuerdo con algunos comentarios, han comenzado a tachar a esta entrega de premios como machista, debido a que la mayor parte de las categorías son lideradas por hombres, y son muy pocas las mujeres que se encuentran nominadas, dejando fuera a divas del pop como Cami, Tini Stoessel y por supuesto Danna Paola.

cami, denise rosenthal, danna paola, tini y muchas mas mujeres que se merecían alguna categoría de los latin grammy, pero como la industria sigue protegiendo a los machitos les regalan la categoria. claro, como tienen letras tan prudentes y lindas tienen que ser nominados a todo. — ���������� ˡᵒᵛᵉˢ ˡᵃᵘʳᵉⁿ�� (@helplessrun) September 29, 2020

¿Crees que Danna Paola se merecía figurar en las nominaciones?, ¿Crees que la organización de Latin Grammys sea machista?, platicanos tu opinión en los comentarios.