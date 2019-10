Danna Paola se presenta ante un teatro lleno EN LONDRES ¡otro éxito!

Danna Paola está cosechando éxitos desde muy joven, pues la hemos visto trabajar desde muy corta edad, sin embargo, desde hace un par de años su carrera se ha visto catapultada, después de participar como parte del elenco de la serie española de Netflix ‘Elite’ y con la que logró ser conocida en varias partes del mundo, además de aumentar su número de seguidores en las redes.

A raíz del rotundo éxito que tuvo como actriz en dicha serie, Danna Paola aprovechó para retomar su carrera de cantante, lanzando su sencillo Mala Fama, y un disco del mismo nombre, con el que logró grandes ventas. Además hace menos de un par de semanas sacó a la luz su sencillo “Oye Pablo” el cual también se encuentra liderando las listas de popularidad.

Por si fuera poco, hace menos de semana y media publicó una canción con el cantante Lasso, track llamado “Subtítulos” y que está en el top 100 de spotify. El día de ayer, viernes 5 de octubre salió a la luz la canción Know me too well, a lado de la banda británica New Hope Club.

En ese sentido, la banda en cuestión invitó a Danna Paola a presentarse con ellos en un concierto, en un famoso recinto londinense, a lo que Danna Paola asistió emocionada, y cantó su nuevo tema. Su cara de felicidad por todo lo logrado es evidente en las fotos del concierto.

Y es que Danna Paola ha pasado de dar pequeños conciertos, a presentarse en los festivales de música más importantes de España, y a llenar el teatro metropolitan de la ciudad de México, todo porque su talento, su carisma, y su belleza han jugado un buen papel para ganarse todo el cariño por parte del público a nivel internacional

