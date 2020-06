Danna Paola se muestra como una verdadera BARBIE en Instagram

Danna Paola es una de las cantantes más guapas que hay en todo México, pero también una de las más talentosas, pues la intérprete cuenta con más de 20 años de carrera, a sus casi 25 años de edad.

La famosa en unos días cumple un cuarto de siglo, y está en uno de los mejores momentos de toda su vida, con canciones exitosas, una gira de conciertos próxima a reanudarse, así como una gran popularidad en redes sociales, como Instagram, donde tiene más de 24 millones de seguidores.

Precisamente fue a través de Instagram donde la cantante publicó una historia en donde aparece como una muñeca Barbie, y no nos referimos a que ella luce estupenda, aunque sabemos que físicamente es hermosa. Sino que recreó parte de su video “Sola” con una muñeca Barbie de plástico.

¿Danna Paola en crisis?

Recientemente la famosa ha pasado por momentos llenos de emociones, en donde hemos podido notar agobiada, aunque no se sabe a ciencia cierta cual es la razón, pero la cantante ha dado varias señales en Twitter.

La famosa ha utilizado la plataforma del pajarito como un psicólogo personal, donde publica frases romanticas, de desamor, mensajes especiales, y hasta cuenta historias de sus canciones.

Recientemente Danna Paola hizo algunas confesiones sobre su canción “Sola” la cual lleva dedicatoria especial, aunque no mencionó para quien iba dedicada el single, si habló de que no lo hizo para aclarar ningún rumor, lo que dio a entender que no está dedicado a Sebastián Yatra.

“Sola” la escribí sobre una experiencia personal... �� NO PARA ACLARAR CHISMES ���� wtf ppl — Danna Paola (@dannapaola) June 9, 2020

La intérprete de “Oye Pablo” ha estado metida en esa polémica, pues se rumora que ella podría ser la culpable de la separación entre Yatra y Tini Stoessel, sin embargo,ninguna de las partes involucradas ha querido dar muchas declaraciones al respecto, por lo que hasta ahora es un misterio la verdadera razón de esa ruptura.