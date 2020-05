Danna Paola se muestra DESNUDA saliendo del baño

Danna Paola no solo es una de las cantantes más talentosas que hay en el mundo del espectáculo, sino que también es una de las más bellas, y lo ha demostrado con una imagen que compartió recientemente, en donde aparece totalmente desnuda.

En la fotografía compartida en su cuenta de Instagram se ve a la cantante recién salida de bañarse, o al menos la toalla en la cabeza nos da a entender que así fue, la cantante aparece totalmente desnuda, y solo con sus manos cubriendo sus partes íntimas.

Y es que Instagram tiene varias reglas en cuestión de censura, y por ello no se puede mostrar de más, sin embargo, sus fanáticos si pudieron deleitarse al ver su torso desnudo, en el cual se aprecian sus tatuajes.

La cantante recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores, y de sus amigos en el mundo del espectáculo, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones y de sus proyectos.A tan solo una hora de haber publicado la fotografía, comenzó a recibir también miles de likes, quienes confirmaron que se ve hermosa.

“No funciona para todo, si siempre “ojos que no ven, corazón que no siente” te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba”.