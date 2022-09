Danna Paola se luce junto a Santa Fe Klan en una fiesta de Miami

Danna Paola es una exitosa cantante mexicana que recientemente compartió en su cuenta de Instagram unas fotos junto al rapero Santa Fe Klan, quien replicó las imágenes en sus historias de la misma red social.

No es para menos que los usuarios de redes sociales se quedaron boquiabiertos cuando vieron a Danna Paola y Santa Fe Klan juntos, pues esta era una reunión muy inesperada debido a que no habían mostrado ninguna interacción hasta el día de hoy.

Tal parece que Danna Paola y Santa Fe Klan disfrutaron de una noche de fiesta en Miami, Florida, en donde se encontraron con otros famosos artistas de la industria musical muy reconocidos.

Danna Paola y Santa Fe Klan juntos en Miami

La bella Danna Paola de 27 años, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística, pues además de conseguir sold out en sus presentaciones en el Auditorio Nacional, también tiene mucho éxito en Estados Unidos, país al que llegó con su gira "Xt4S1S", teniendo su primera presentación el la ciudad de Miami, en donde después armó una fiesta en un centro nocturno.

La también protagonista de "Élite" no sólo se encontró con sus fanáticos, pues también estuvo junto algunos artistas reconocidos, como Lele Pons y Guaynaa, quien este 16 de septiembre cumplió 30 años de edad.

Sin embargo, la presencia que más llamó la atención fue la de Santa Fe Klan, quien actualmente es uno de los raperos con mayor popularidad en la industria musical y en las redes sociales.

La intérprete de "Oye Pablo" compartió en su cuenta de Instagram momentos de la convivencia, en la que también aprovecharon para festejar al cantante originario de Caguas, Puerto Rico. En una foto que Danna publicó en la plataforma de Meta, se puede ver a Ángel Quezada, nombre real del rapero mexicano, junto a la también influencer y el cumpleañero, quienes están comprometidos desde hace algunos meses.

La fiesta que unió a las cantantes

"What a noche locaaaaaa! UN #XT4S1S TOTAL! que felicidad compartir este momento con amigos que amo y rodeada de una energía tan bella! ???? perfect night (noche perfecta). Y Thank you @livmiami ?YASSS!".

Esas fueron las palabras con las que la también actriz compartió la serie de fotos. Asimismo, en sus historias de la plataforma de Meta, el cantante de "Así soy" replicó algunas fotos y videos en los que se le puede ver abrazando a Danna Paola y conviviendo con la pareja.

Con estas imágenes los fanáticos quedaron impresionados, pues hasta el momento ninguno de los dos había mostrado algún interés por el otro, así que esto abrió una puerta a muchas conjeturas.

Por si fuera poco, después de compartir algunas imágenes de la increíble fiesta a la que también asistieron Jorge Anzaldo, Micro TDH, entre otros, Danna Paola terminó el día publicando un clip en la que se le observa acostada en su cama de hotel, mientras de fondo se escucha la música del rapero mexicano, algo que algunos de sus fanáticos tomaron como un posible spoiler de una colaboración.

Cabe destacar que Danna Paola está disfrutando de los éxitos que está obteniendo por el lanzamiento de "Xt4S1S" y por su gira por varias partes del país y Estados Unidos. Mientras tanto, Santa Fe Klan también está aumentando su popularidad en la nación vecina, pues no hace mucho hizo un intenso tour por algunas ciudades en donde fue muy bien aceptado.

