Danna Paola se despide de México

La segunda temporada de Élite ya está confirmada, tanto así, que ya comenzaron las grabaciones. Es por ello que la actriz mexicana Danna Paola, una de sus protagonistas, decidió cambiar de residencia y fijar de modo permanente su estadía en Madrid, una ciudad que sin esperarlo se convirtió en su segunda casa.

“Ya tengo casita allá, ya vivo allá, estoy más en Madrid que en México, pero amo estar aquí”, comentó a su paso por la alfombra roja.

La actriz admitió que tomar la decisión de cambiar de ciudad y de vida ha sido un proceso complicado; sin embargo, Danna Paola considera que era algo necesario que debía hacer.

“Ha sido un shock muy grande, pero creo que a veces uno tiene que dejar el miedo para volar y así es como las decisiones te llevan a donde quieres. Eso me lo ha demostrado la vida en muy pocos meses. Y estoy muy agradecida por las decisiones que he tomado, por el apoyo que he tenido de mis amigos, mis fans, mi equipo. La vida es muy sabia y sabe donde ponerte para poder cumplir tus sueños y recoger esos frutos que has venido sembrando”.

Cabe destacar que Danna está consciente de las polémicas reacciones que han causado sus escenas con poca ropa en Élite, pues esta serie marcó el fin de su imagen juvenil y la transformó en una actriz adulta.

“Para mí ha sido un shock que la gente se ha alucinado más en México que en otro lado en donde se ha visto como algo súper normal, pero al final creo que uno tiene que cambiar. Me encantaría ser Peter Pan y quedarme chiquita toda la vida, pero no lo puedo hacer. Lo cool de ser actriz es que te permite ser multifacética y poder hacer cualquier tipo de personajes y de escenas”, explicó.