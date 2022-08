Danna Paola se corona como la reina del pop mexicano por sus altas ventas

Danna Paola es una exitosa cantante que se encuentra literalmente “extasiada” en medio del lanzamiento de su más reciente video del tema XT4S1S, con el cual se aleja de género urbano que la ha caracterizado en sus últimos álbumes, Sie7e y K.O. para experimentar con el electropop, y que define como de los más exitosos de la cantante.

Resulta que con la impresionante cifra de 865 millones de reproducciones de sus temas en las plataformas digitales, Danna no se regodea en la etiqueta de “princesa del pop mexicano” como algunos la han llamado ya, pero agradece el apoyo del público que, asegura:

“Se ha ganado a pulso”.

“Es muy loco cuando todo lo pones en número. Son cuatro años ya de que regresé a la música escribiendo mis letras y empezando a descubrir esta parte de mí, cantautora creativa. Soy una artista que me enfoco en crear mucha adrenalina, mucho éxtasis, pero para mí la música es una droga y soy muy adicta a la música”, contó en conferencia de prensa donde estrenó el “callejero y oscuro” video de XT4S1S.

Hay que destacar que la soberana cantante y actriz de 27 años prefiere compartir “el nombramiento” con otras figuras juveniles de la música, destacando una de sus banderas de lucha: la unión femenina.

Danna Paola divide su título

Sobre el título que le otorgan a Danna Paola ha expresado: “Me encanta este título y me gustaría compartirlo con muchas compañeras mexicanas también, de la industria, y no solamente mexicanas, pero más allá de tener un título es que cada quien es única, diferente y hoy en día el rollo de la princesa del pop latino”.

“Me enorgullece mucho porque realmente he trabajado mucho para lograrlo, porque realmente me estoy enfocando no a llenar ese espacio, porque creo que todas en la industria somos princesas del pop, y que no sea una competencia sino una unión, y hoy me encanta estar entre las grandes”.

Aunque no todo ha sido halagos y el reconocimiento del público, pues en los últimos meses el aspecto físico de Danna Paola ha causado comentarios encontrados, pues en sus más recientes apariciones públicas, la artista ha causado revuelo por lucir notablemente más delgada.

TE PUEDE INTERESAR: Danna Paola impone una nueva tendencia en pantalones tipo jeans

La cantante rechaza críticas a su físico

Premios de Danna Paola

Las especulaciones han sido tales que corren versiones nada favorables sobre la salud de la cantante de exitosos temas como Oye, Pablo y Sodio. En julio de esta año, la revista TVNotas publicó las declaraciones de una persona, supuestamente allegada a Danna Paola, quien habría señalado que la cantautora padecería un desorden alimenticio.

Sobre ello fue cuestionada la cantante, y visiblemente alterada expresó que dejaron de importarle las habladurías: “Nomás te digo la fuente de tu pregunta: el chiste se cuenta solo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí”.

“Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”.

Cabe destacar que la misma revista incluso señaló recientemente que la bella Danna Paola se habría sometido en Los Angeles hace siete meses a una operación de banda gástrica para disminuir el tamaño de su estómago, pasando de los 61 a los 47 kilos. Según el informante, esto habría provocado que la cantante sufriera alteraciones digestivas que le provocan náuseas, mareos y vómito.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: