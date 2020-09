Danna Paola se convierte en la cantante mexicana más escuchada en Spotify

A sus 25 años y con 20 años de carrera artística, Danna Paola es una de las intérpretes mexicanas con mayor trayectoria y mayor cantidad de fans en nuestro país, pues la ex actriz de Televisa sigue rompiendo récords.

De acuerdo con el medio Oh Music, la famosa ha superado por primera vez los 10 millones de oyentes mensuales en la plataforma de música en streaming, siendo oficialmente la cantante mexicana más escuchada en dicha aplicación.

Y es que sus recientes éxitos han hecho que la famosa vaya ganando escuchas, además de que sus colaboraciones con grandes artistas internacionales han abierto su panorama, haciendo que personas de otros países también conozcan su carrera.

Danna Paola triunfa por lo alto

Por si fuera poco, como lo hemos platicado anteriormente, la ex actriz de Élite es también la cantante mexicana más seguida de Instagram, con 27 millones de seguidores, y no hay persona que se le acerque a su récord, al menos no en el mundo de la música.

Por lo pronto parece que esta cantante no se conforma con ser la más escuchada ni la más seguida, ahora también busca ser la más galardonada, o al menos sus fans eso es lo que quieren, ya que recientemente se ha rumorado que la cantante de “Sodio” podría ir por su primer Grammy Latino.

Serpa este mes de septiembre cuando se den a conocer las nominaciones para el Grammy Latino, y los “Dreamers” de Danna Paola esperan que la cantante figure en algunas de las ternas, al menos para ser llamada “Nominada al grammy” pues nunca ha recibido una nominación de esta talla.

Nos queda claro que Danna Paola está pisando fuerte y va por más, pues cada canción que estrena se convierte en un éxito ¿Crees que se merece un Grammy Latino?.