Luego de casi dos años de pandemia y de conciertos en streaming, Danna Paola volvió a los escenarios frente a miles de fans y por la emoción, la cantante mexicana rompió en llanto mientras agradece el apoyo que recibió en su primera aparición.

De acuerdo con información confirmada a La Verdad Noticias, la también actriz se presentó el pasado viernes 20 de agosto en la Curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de los shows en palcos en donde se implementan las medidas sanitarias.

En la mitad del espectáculo se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo vivido en el último año mientras secaba las lágrimas de sus ojos.

Recientemente Danna cumpllió 26 años entre éxitos y escándalos que rodean su carrera artística y su vida personal, como los rumores que apuntan a que tiene una relación sentimental con un joven llamado Alex.

Concierto de Danna Paola en el autódromo Hermanos Rodríguez

Con miles de asistentes respetando su sana distancia, la cantante dio su concierto

El espectáculo dio inicio a las 21:15 horas con una exlposión de colores y luces brillantes que destellan desde el fondo de la pantalla que estaba en el escenario.

La guapa cantante apareció rodeada de ocho bailarinas y con algunas imágenes de su show anterior llamado Welcome to my break up party, y con un gran salto al escenario se presentó la cantante Calla tú en medio de mucha pirotecnia que iluminó el escenario.

Pese a los problemas de audio, Danna mostró su talento y deslumbró con su vestimenta verde fosforescente brilló con el contraste de las luces que ambientaron la fiesta cuando sonó Friend de semana.

En el mismo show cantó “No bailes sola” uno de sus últimos temas que fueron un total éxito durante la pandemia así como TQ y ya, tema dedicado a la comunidad homosexeual.

Danna Paola antes y después cirugías

La cantante se ha sometido a diversos procedimientos estéticos

Desde que era una niña pequeña siempre destacó por su belleza y simpatía; según muestran fotos del antes y después, la exitosa actriz se practicó una bichectomia, rinoplastia y una elevación de párpados.

Las imágenes lo hacen totalmente evidente y aunque ella se ha negado a hablar de sus procedimientos estéticos, nadie niega su talento y sus bellos rasgos.

Algunos piensan que puede ser adicta a las cirugías pues cuando Danna Paola confesó una extraña verdad que tenía que ver con los videjuegos, en algún punto lo relacionaron con los cambios físicos.

