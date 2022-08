Danna Paola rompe en llanto por el sold out del concierto en el Auditorio Nacional

Danna Paola consigue sold out y así fue su reacción.

En cuestión de horas, los fanáticos de Danna Paola agotaron las entradas para el concierto que ofrecerá el 16 de noviembre en el Auditorio Nacional, como parte de su gira Tour XT4S1S y la cantante no pudo evitar emocionarse, hasta las lágrimas.

Pese a las críticas de las que ha sido objeto, la cantante mexicana, demuestra que está en un gran momento profesional y personal.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que desde que Danna Paola anunció su próxima gira, las redes sociales enloquecieron de emoción, por lo que era de esperarse el gran éxito que ha logrado.

Danna Paola llora de la emoción al conseguir sold out

Danna Paola llora de la emoción ante el éxito de su gira.

Por medio de sus redes sociales, la cantante Danna Paola mostró su emoción con gritos y saltos, al conseguir sold out de su concierto en en Auditorio Nacional y agradeció a sus fanáticos por el apoyo.

De igual forma por medio de su cuenta de TikTok compartió un video llorando y expresando su sorpresa al conseguir la venta total de entradas en cuestión de horas.

“No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa de mi primer Auditorio Nacional... ¿Es enserio?. Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. Se los juro que es una bendición super grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida” aseguró.

¡#DannaPaola llora de emoción al saber que los boletos de su primer Auditorio Nacional se agotaron en minutos!@saleelsoltv�� : https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/3mPsXDE0aH — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 10, 2022

Danna Paola tour 2022

Danna Paola consigue sold out con su tour XT4S1S .

La cantante Danna Paola dio a conocer que su gira XT4S1S iniciará el 22 de octubre en Veracruz, posteriormente seguirá el 4 de noviembre en San Luis Potosí, el día 11 en Guadalajara, el 16 de noviembre en la Ciudad de México y cerrará el mes el 19 en Monterrey.

Sin embargo su gira seguirá en Puebla el 2 de diciembre y cerrará el 9 de diciembre en Mérida, aunque hasta el momento se desconoce si quedan disponibles boletos.

Por último Danna Paola dio a conocer que para quienes están a la espera de adquirir sus boletos, la preventa general comenzará el 11 de agosto y además reveló que dará a conocer nuevas fechas.

