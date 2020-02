Danna Paola rompe el silencio sobre el bullying que sufrió “Me decía fea”

Danna Paola es de las celebridades mexicanas que menos sospechas aparenta de haber sufrido bullying, algo que ha cambiado desde su actuación en la exitosa serie de Netflix “Élite”, pues para promocionarlo acudió a un programa español llamado “La Resistencia”.

La cantante de “Sodio” interpreta el personaje de Lu en Élite y durante el reciente programa “La Resistencia”, Danna Paola decidió confesarle al conductor David Broncano, la razón por la que pensó retirarse del medio artístico hace siete años y cómo fue su experiencia para superarlo.

¿Qué sufrió Danna Paola?

Danna Paola confesó en el programa español que desde una temprana edad comenzó a desarrollarse en el medio artístico, teniendo papeles en telenovelas para niños y adultos, lo que le causó un gran cansancio y ganas de retirarse del mundo del espectáculo.

Hace siete años estuve a nada de retirarme del medio artístico porque estaba harta y quería estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu”, comentó Danna Paola en el programa de La Resistencia.

La famosa Danna Paola se refirió a sí misma como una adolescente rebelde, por haber sido atacada por algunos de sus compañeros, siendo el bullying la verdadera razón por la que se pensó alejarse de la actuación que tanto realizó desde sus tres años de edad.

“Siempre sufrí mucho bullying porque la gente no creía en mí, no me tomaban en serio. Fue complicado”, dijo Danna Paola.

Al final de la entrevista en “La Resistencia”, la famosa presumió el coro de su nuevo sencillo “Sodio” junto con los extraños movimientos del conductor David Broncano, quien llevó la icónica máscara del Santo.

Visita que presumió Danna Paola para promocionar la tercera temporada de la serie Élite, que está por estrenar el próximo 13 de marzo.

