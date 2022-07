Danna Paola revela versión inédita del tema 'El Primer Día Sin Ti'

La divertida parodia de 'El Primer Día Sin Ti' robó varias carcajadas entre los fans.

Danna Paola sorprendió a todos sus fieles fanáticos al revelar una versión inédita de ‘El Primer Día Sin Ti’ en sus historias de Instagram. Sin embargo, debes de saber que todo se trató de una divertida broma que protagonizó junto a sus amigos mientras se tomaban un descanso y disfrutaban de unas deliciosas quesadillas.

Todo comenzó cuando uno de los asistentes de la actriz comenzó a cantar el tema que se popularizó gracias a la telenovela ‘Atrévete a Soñar’. No obstante, el detalle que llamó la atención es que él se equivocó y cantó “Y empresarios tan oscuros” en vez de “Y el presagio es tan oscuro”.

Esta situación no pasó desapercibida para la también cantante, quien a modo de broma le pidió que siguiera cantando y la presentó como “La versión que usted no escuchó”, lo cual resultó muy divertido para la mayoría de sus fanáticos. Cabe destacar que este clip llega después de que luciera un radiante y espectacular look en el Pride 2022 de CMDX.

'El Primer Día Sin Ti', un hit de Danna Paola

No se puede negar que ‘El Primer Día Sin Ti’ se ha convertido en uno de los más grandes éxitos musicales de la carrera de Danna Paola. El tema fue incluido originalmente en el EP ‘Danna Paola’ lanzado en 2007 pero fue hasta que formó parte del soundtrack de la telenovela ‘Atrévete a Soñar’ que cobró gran éxito a nivel nacional.

En la telenovela, producida en 2009 por Pedro Damián y emitida por Televisa, la vemos interpretar por primera vez durante una fiesta de disfraces que se realizó en el CAMP. Ahí, la actriz, quien daba vida a Patito, aparece vestida de Sherezada y deja con la boca abierta a todos sus amigos, quienes no sabían quién estaba debajo del disfraz.

Te puede interesar: Danna Paola impone una nueva tendencia con estos pantalones

¿Cuántos años tiene de carrera Danna Paola?

Hoy en día, es una de las máximas exponentes del pop mexicano en el mundo.

Danna Paola inició su carrera artística en 1999. Sus proyectos más conocidos hasta ahora son ‘María Belén’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’, ‘Atrévete a soñar’, la obra de teatro ‘Wicked’ y ‘Élite’. En lo que respecta a la música, fue en 2021 cuando la actriz y cantante recibió su primera nominación a los Latin Grammy gracias al disco ‘K.O.’.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales