Danna Paola revela que sufrió mucho cuando fue novia de Eleazar Gómez

Danna Paola ofreció una entrevista al programa ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo para hablar acerca de su nuevo álbum titulado K.O, del cual se desprende su más reciente sencillo ‘Calla tú’, tema en el que la actriz y cantante mexicana se pronuncia contra la violencia de género.

En dicha entrevista, el conductor Jorge Bernal le preguntó a Danna Paola sobre su relación con Eleazar Gómez y su postura ante el hecho de que ahora está detenido por agredir a Tefi Valenzuela y de la demanda que enfrenta por los delitos de violencia familiar equiparada.

A pesar de que la estrella de ‘Élite’ intentó ignorar los cuestionamientos, al final terminó aceptando que su relación con Eleazar Gómez le causó mucho daño, el cual solamente pudo superar con la ayuda de sus familiares, amigos y de terapias psicológicas.

"Es algo que realmente no me gustaría hablar, es un tema que ya fue hace muchos años y tengo otras maneras de poder alzar la voz... Para mí es un tema súper delicado, hoy en día estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno, tan saludable, que es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar, entonces no me gustaría revivir este tipo de cosas la verdad", declaró Danna Paola.

Danna Paola opina sobre la detención del actor

Eleazar Gómez cumplió dos meses de prisión preventiva por los delitos de violencia familiar equiparada en contra de Tefi Valenzuela.

De igual forma, el conductor le cuestionó a Danna Paola sobre lo que pensaba acerca de la detención de Eleazar Gómez, pero ella dejó en claro que no desea hablar sobre el tema ni revivir lo que pasó, además de que su manera de alzar la voz es a través de sus canciones.

Danna Paola se pronuncia en contra de la violencia de género a través de sus canciones.

“Como mujer creo que es algo que no me gustaría revivir ni mucho menos... Al ver titulares como este, por supuesto que a uno le causa muchísimo shock, pero la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia, de mis amigos", finalizó la intérprete de ‘Calla Tú’.

