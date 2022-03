Danna Paola revela que su abuelita enfermó gravemente de COVID-19

La joven cantante pide a sus fans que oren por su abuelita enferma.

Danna Paola alarmó a sus fieles fanáticos al revelar que su abuela fue hospitalizada de emergencia debido a que sufrió complicaciones de gravedad a causa de su contagio por COVID-19. Sin embargo, no dio más detalles al respecto de su estado de salud, pues en ese mismo mensaje dejó en claro que no le gusta exponer a su familia.

Por tal motivo, ella aseguró sentirse con los ánimos decaídos. Finalmente pidió a sus seguidores que oraran para que tuviera una pronta recuperación: “No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid… Y tengo el corazón apachurrado, les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella”.

La estrella juvenil se encuentra viviendo un difícil momento familiar.

De manera inmediata, la intérprete de éxitos como ‘Mala Fama’, ‘Sodio’, ‘Calla Tú’ y ‘Oye Pablo’ recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de su fiel fanaticada, quienes sin duda están a la espera de buenas noticias en lo que respecta a la salud de su querida abuela.

Estalla contra famosa revista

A través de redes sociales, la actriz y cantante estalló contra la revista People en Español.

Cabe destacar que este lamentable suceso ocurre días después de que la ex estrella de Élite tuviera un altercado con People en Español, pues ella señaló que la famosa revista decidió quitarle mérito a su entrevista para enfocarse a su figura, lo cual terminó provocando su ira.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico… Nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, declaró Danna Paola, quien como siempre recibió el apoyo incondicional de sus fans.

¿Cuándo inició la carrera de Danna Paola?

Hoy en día, es una de las artistas más importantes de México a nivel mundial.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Danna Paola debutó en la televisión en 1999, por lo que ahora tiene 22 años de carrera artística. Sin embargo, la fama llegó gracias a Atrévete a Soñar y Élite. También ha incursionado en la música y hace poco recibió su primera nominación a los Latin Grammy por su disco ‘K.O.’.

