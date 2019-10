Danna Paola revela qué papel salvó su carrera como actriz

Danna Paola es sin duda alguna una de las actrices mexicanas más exitosas del momento, pues ha conquistado casi todo el mundo durante los últimos años, especialmente por su papel como ‘Lu’ en la famosa serie ‘Élite’.

La talentosa artista inició su carrera en telenovelas infantiles como ‘Carita de ángel’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’ y ‘Atrévete a soñar’ por mencionar algunas, pero a pesar de su éxito, había pensado en renunciar.

Tras finalizar su papel como ‘Patito’ Danna Paola pensó seriamente en renunciar al mundo de la actuación para estudiar gastronomía, aunque cambió de parecer gracias a un papel que cambió su vida por completo.

La exitosa actriz se dio una ultima oportunidad al participar en el famoso musical ‘Wicked’ donde le dio vida a ‘Elphaba’ una bruja en el show, y el cual sería el papel que le daría una perspectiva totalmente diferente.

La versión mexicana de este musical tuvo a Danna Paola como protagonista, quien se enfrentó a muchas críticas por su falta de experiencia en el teatro musical, y famosos como René Franco la atacaron brutalmente en los medios.

Casi nadie tenía fe en la joven actriz, pero tras la primera presentación de la obra, Danna Paola demostró su verdadero talento y le calló la boca a miles de personas que no creyeron en ella y de lo que era capaz de hacer en el escenario.

“Ahora no sé para donde voy, no sé si quiero seguir en esto, pero siempre hay algo que vuelve a mí, algo que me llena de luz, de creatividad y de decir: voy a seguir en esto y haciendo lo que amo...porque al final me muero si no canto o actúo”.