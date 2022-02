Danna Paola revela que la "explotaron" en Atrévete a Soñar

Su participación en la exitosa telenovela de Televisa le provocó severos problemas de ansiedad.

Danna Paola se convirtió en tema de conversación en las redes sociales a causa de las declaraciones que realizó en ‘No Hagas Lo Fácil’, el nuevo podcast de Juanpa Zurita en Spotify y a quien le reveló los malos momentos que vivió mientras daba vida a Patito en ‘Atrévete a Soñar’, la exitosa telenovela de Televisa emitida en 2009.

En primera instancia, la actriz y cantante mexicana señaló que el hecho de incursionar en el mundo de la televisión a los 5 años provocó que tuviera un estilo de vida muy diferente al de cualquier niño de su edad, además de que con el paso del tiempo se volvió adicta al trabajo.

La estrella mexicana abrió su corazón en el podcast de Juanpa Zurita.

“Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida, en realidad nunca conocí algo fuera de estar en un foro… Se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic”, declaró Danna en el episodio 1 del podcast, el cual lleva por título ‘La mujer que reta el significado de ser artista’.

Atrévete a Soñar la mandó al hospital

El éxito de la telenovela representó un esfuerzo muy demandante para la actriz.

Por otro lado, la intérprete de ‘Oye Pablo’ señaló que enfrentó serios problemas de salud durante el tiempo que participó en Atrevete a Soñar. De acuerdo a sus declaraciones, ella grababa de lunes a viernes, por las tardes ensayaba en el CEA de Televisa y los fines de semana daba conciertos con canciones que no disfrutaba cantar.

“A los 16, después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo… Llegó a pensar que fue una explotación para mí esa novela, pero lo disfrute”, declaró Danna Paola.

Finalmente, ella confesó que fue a partir de ese proyecto que comenzó a sufrir ataques de ansiedad y que logró calmarlos al incursionar de lleno en el mundo de la música: “A partir de los 15 años empecé a producir ansiedad y a generar ataques de ansiedad y fue a partir de esa novela que yo reventé dos o tres veces… Después de esa situación empecé a cantar”.

¿Cuándo inició la carrera de Danna Paola?

Además de la actuación, la joven mexicana ha logrado conquistar el mundo de la música.

Danna Paola debutó en el mundo de la televisión en 1999. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, sus proyectos más conocidos son ‘Rayito de luz’, ‘María Belén’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’, ‘Atrévete a soñar’, la versión en español de la obra ‘Wicked’ y ‘Élite’. En la música, recibió su primera nominación a los Latin Grammy por su disco ‘K.O.’.

