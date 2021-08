Danna Paola revela que Alex Hoyer se convirtió en su héroe por esta razón

El pasado sábado, Danna Paola llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, luego de ir a vacunarse. Cuando arribó, la cantante trató de ocultar su identidad con una gorra, cubrebocas y un peinado discreto, y aseguró que “se encontró” por casualidad a Alex Hoyer.

“¿Adivinen a quién me encontré aquí?”, preguntó la mexicana a sus fans a través de sus Stories, mostrando al cantante con quien ha levantado algunas sospechas de una posible relación entre ellos. Heraldo USA.

La joven cantante mexicana también señaló que estaban todavía dentro de las salas de llegada porque les avisaron que afuera había algunos periodistas de un famoso canal de entretenimiento esperando para preguntarles sobre su estatus.

Danna Paola no quiso dar la exclusiva

“¿Tú vas a soltar la sopa? (…) A mí no me gusta la sopa”, le comentó a Alex, mientras que él le respondió “Yo no tengo sopa”. La intérprete de ‘Mala Fama’ incluso bromeó diciendo que ellos mismos darían la exclusiva, y lo hicieron unos minutos después.

Aunque ambos decían que entre ellos no hay nada, este fin de semana el cantante sí demostró lo importante que es para Danna e incluso se convirtió en su héroe al tomarla de la mano para rescatarla de una de las situaciones que más le aterran.

Pues, luego de saber que había camarógrafos esperándolos, ella reveló que le da mucha ansiedad que le pongan en “micrófono en la cara o casi en el ojo”, especialmente en “estos tiempos de pandemia”.

Alex libró a Danna de los paparazzis

Alex Hoyer y Danna Paola.

Así que, para lograr atravesar la barrera de los paparazzis, el cantante norteamericano la tomó de la mano y ambos corrieron hacia el auto que, aunque aseguran que se encontraron por casualidad y ella dijo que tenía que dirigirse a un ensayo, finalmente se fueron en el coche de él.

“Me estaba jalando, es que me da mucha ansiedad estas situaciones y fue como de ‘Híjole, se nos va a desmayar aquí la niña’. Me salvaste la vida”, le dijo a Alex y luego lo mostró manejando el auto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.