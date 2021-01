Danna Paola revela cómo es su relación con Sebastián Yatra: “Me enseñó mucho”/Foto: Billboard

Danna Paola y Sebastián Yatra estrenaron en julio de 2020 su éxito musical “No bailes sola”, una canción que tiene una letra bastante intrigante y que hizo que los fans y los medios crearan fuertes rumores de un romance entre los cantantes.

Miles de internautas aseguraron que Danna y Sebastián posiblemente estaban en un amorío, y que posiblemente la mexicana fue “la tercera en discordia” entre el ex noviazgo de Yatra y la cantante Tini Stoessel.

Así que para aclarar todos los rumores y chismes, Danna decidió hablar sobre la relación que tiene con el colombiano. Sí, la cantante y actriz de 25 años y el intérprete de 26 años sí tienen una relación, pero sólo es de buenos amigos.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales para promocionar su nuevo álbum “K.O”, Danna Paola aseguró que Sebastián fue de gran ayuda cuando ella se encontraba saliendo de una relación tóxica que la dejó muy mal emocionalmente.

"Una separación duele, al final está lleno todo este álbum de varias relaciones, no solamente de una en específico, pero la última fue la que me hizo este knock out de decir: 'se acabó, no más, no vuelvo a entregar mi corazón a nadie que no lo vaya a cuidar’", dijo la estrella.

Danna Paola agradece a Sebastián Yatra por su amistad

La cantante aseguró que el colombiano no sólo es un gran amigo y muy divertido. Sin que también es un gran ser humano que estuvo con ella en los momentos difíciles; y por lo que su colaboración “No bailes sola” es tan especial.

“Es talentoso y me enseñó mucho. Me hace feliz que sea parte de este álbum y de este proceso tan importante, hablamos muchísimo de cosas y de los amores, él entiende mucho todo el rollo loco mío del álbum”, declaró.

Danna y Sebastián mostraron una gran conexión en su colaboración musical. Pero al parecer los artistas sólo mantienen una buena amistad/Foto: Whatafack

La actriz en diversas ocasiones ha negado ser la causante de la ruptura entre Tini y Sebastián Yatra. Danna actualmente está promocionando su nuevo disco que tuvo que adelantar la fecha de su estreno después de que se filtrara en internet.

Te recomendamos leer: Danna Paola confiesa una extraña verdad ¡Es adicta!

¿Crees que Danna Paola y Sebastián Yatra siempre serán solamente amigos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.