¿Danna Paola responde al caso Eleazar Gómez? “Me duele”

Desde hace algunos días informamos en La Verdad Noticias la detención de Eleazar Gómez por violencia de género, quien ya se encuentra en prisión preventiva por los próximos dos meses.

Las reacciones en el mundo del espectáculo no se han hecho esperar, personalidades como Gloria Trevi y Maribel Guardia han dado su postura al respecto, sin embargo, quien no había hablado hasta el momento es la ex pareja de este actor Danna Paola.

Como sabemos, cuando ambos fueron pareja también se demostró que la intérprete de “Sodio” sufría violencia por parte del cantante, y desde entonces han llevado una relación no tan cercana.

En ese sentido, aunque no ha emitido un juicio expreso, fans de la cantante creen que una de sus recientes historias podría ser dedicada al tema de su ex pareja, y parece no estar muy triste al respecto.

¿Qué dijo Danna Paola?

En su reciente historia para su cuenta oficial de Instagram, subió un video en el que aparece cantando “Como la flor” específicamente la parte “Pero ay! Como me duele”, con una sonrisa de oreja a oreja, mientras disfrutaba su noche entre amigos, además de poner la frase “Empoderadísima” en la imagen.

Danna Paola interpretó la "Cómo la flor"

Aunque esto podría no significar nada, algunos de sus fans, quienes la conocen bien, creen que puede tratarse de una indirecta hacía el caso de Eleazar Gómez, pues se encontraría feliz de que finalmente se haga justicia con este agresor.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por Danna Paola ni por nadie de su círculo social, pero seguramente, cuando la cantante sea entrevistada por algún medio, le preguntaran su opinión expresa, y sabremos finalmente lo que opina la famosa.

¿Crees que Danna Paola haya emitido a través de esta historia, su opinión sobre el caso de Eleazar Gómez?, ¿Crees que la sentencia del actor marque que se quede más años en la cárcel?, platícanos tu opinión en los comentarios.

Foto: STAFF PHOTOAMC