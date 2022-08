Danna Paola responde a los rumores sobre cirugía que se hizo para bajar de peso

Danna Paola es una de las cantantes y actrices más reconocidas en México y ahora internacionalmente gracias a su exposición en la serie de Netflix, Élite.

Es por eso que los medios de comunicación y sus fans se encuentran al pendiente de todo lo que sucede con la joven cantante mexicana.

Sin embargo, tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, la cantante ha sido señalada últimamente por su pérdida de peso; sin embargo su novio Alex Hoyer la ha defendido y señalado que Danna está hermosa tal y como está ahora mismo.

Danna responde a rumores sobre su operación para bajar de peso

Durante su conferencia de prensa en la que presentó su nuevo sencillo XT4S1S, el programa hoy tuvo acceso por lo que le preguntaron sobre esta delicada situación.

Y es que la revista de chismes de farándula TvNotas, afirmó que Danna Paola se hizo una operación para bajar de peso.

Según la revista la operación a la que se sometió Danna Paola fue una de banda gástrica, sin embargo la joven no sería candidata a hacérsela pues no tenía sobrepeso.

Al ser cuestionada sobre esto la cantante mexicana dijo que se sentía mejor que nunca con su cuerpo.

“Yo, hoy en día, me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo".

Incluso afirmó que se encuentra cuidando de su salud, pues está trabajando e incluso cuida mucho de la misma haciendo ejercicio, además de que afirmó que una persona enferma no podría trabajar, cosa que ella ha estado haciendo.

Danna Paola antes y después

Así ha sido el cambio de Danna Paola

Como te hemos dicho la joven cantante ha enfrentado las duras críticas de los medios de comunicación y de la comunidad del internet quienes han opinado sobre su cuerpo al verla más delgada.

Algunos argumentaron que se encuentra en los huesos, y se preocuparon por su salud, pues pensaban que tenía algún trastorno alimenticio, sin embargo la cantante ha contestado que esto no es verdad y que se encuentra mejor que nunca.

