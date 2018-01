Danna Paola recuperó su celular tras ofrecer recompensa

La actriz y cantante, Danna Paola, de 22 años de edad, confirmó que luego de haber reportado el robo de su celular y de ofrecer una recompensa por él, al fin pudo recuperarlo.

Danna nunca perdió la esperanza de poder recuperar su teléfono, ya que este día a través de sus redes sociales, la actriz compartió la noticia.

Pues una persona de manera anónima regresó el celular, Iphone X, de la intérprete de 'Ruleta' después de dos días de que lo perdiera.

Sin embargo lo que llamó la atención fue que la persona anónima que regresó el Iphone X de Danna Paola, no pidió la recompensa ofrecida, simplemente quiso estar en el anonimato.

Durante una entrevista con Javier Poza, la actriz contó un poco cómo ocurrió todo:

"Lo acaban de entregar en la oficina, y fue súper loco, (…) se había quedado en los foros de Televisa y estaba apagado y es un número que no es de aquí, entonces no había manera de rastrearlo (…) pues parece ser que alguien lo tomó, se lo llevó, lo guardó, se lo robó, no sé qué pasó, en fin, pedí muchísima ayuda, se hizo muy viral esto y me da vergüenza (…) pero lo más loco me acaban de avisar en la oficina que lo acaban de entregar hoy en la mañana anónimamente y voy por él", dijo durante la plática con el conductor de radio.