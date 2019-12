Danna Paola recupera el espíritu navideño con tremenda foto en Instagram

La cantante mexicana Danna Paola había estado amargada y del Grinch durante la temporada navideña, pero finalmente recuperó la alegría, aquí te mostramos cómo fue ese momento.

Danna Paola es una de las cantantes más populares que existen en la actualidad, de hecho la joven oriunda de la Ciudad de México ha sido coronada como la mujer intérprete de música pop más escuchada en México.

Y es que Danna Paola a llevado una vida llena de altibajos, pero siempre conservando su profesionalidad a la hora de llevar su carrera artística, convirtiéndose en una estrella de talla internacional.

Danna Paola se pone muy navideña

En ese sentido Danna Paola está en los ojos del mundo, Y últimamente hemos visto que no se sentía parte de las fiestas navideñas, de hecho algunos de sus fans la tachaban de amargada por no llevar dentro de sí el espíritu navideño. La propia Danna Paola se llamó Grinch a sí misma por no sentir la víspera de estas fechas.

Parece que un milagro ha ocurrido pues Danna Paola se ha mostrado alegre por la llegada de la Navidad, fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de Oye Pablo mostró una fotografía en la que aparece poniendo su árbolito de Navidad, y ha resaltado que finalmente puede sentir esta fecha especial.

“El espíritu navideño por fin se apoderó de mí... ya tengo arbolito”.

Danna Paola recibió miles de likes por parte de sus seguidores quienes reconocieron el talento de la cantante, además, aunque no tenía un atuendo con el que mostrara de más, Danna Paola lució súper sexy con su outfit blanco ad hoc para esta temporada.

Danna Paola cierra el año de una manera espectacular pues su carrera ha tomado un punto importante y será en el 2020 cuando Danna Paola vuelva a retomar una gira de conciertos por todo el país con el objetivo de cautivar a sus fans.

