Danna Paola recuerda el día que gastó una millonaria cantidad en una borrachera

Danna Paola se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que su entrevista con Facundo para Los40 fuera publicada en YouTube. Y es que en algún momento de la plática con el comediante, ella contó mayores detalles de lo que fue su peor borrachera.

De acuerdo a declaraciones de la también actriz, mismas que puedes escuchar a partir del minuto 8:25 del siguiente video que La Verdad Noticias trae para ti, ella viajó sola al West End de Londres para ver el musical Wicked. Al finalizar la función, no tenía cómo regresar a su hotel y como estaba bajo los influjos de su alcohol comenzó a caminar.

La actriz de Élite recordó un divertido recuerdo de su estancia en Europa.

“Me fui caminando por todas las tiendas y gasté todo lo que en mi consciencia estaba bien. Yo quería una pijama, porque yo buscaba una pijama en mi borrachera y yo dije: 'Quiero una pijama de seda'. Mientras, mis amigas marcándome para saber dónde estaba”, mencionó la cantante, quien hace unas semanas presumió cuerpazo en diminuto bikini desde Cancún.

Gasto 15 mil pesos en una pijama

Continuando su relato, la ex estrella de la serie Élite contó que llegó a una tienda exclusiva y compró una pijama de seda de tiburones: “Yo dije: ‘Güey, la quiero, me la llevo’ y me dice: ‘Señorita, cuesta como 600-700 euros (14 mil-15 mil pesos mexicanos)'’ Y yo de: ‘No importa, me la llevo’”.

Tras comprar la costosa pijama, ella siguió despilfarrando su dinero, ya que esa noche cenó caviar, tomo vino y se dio el lujo de consentirse con otros caprichos. Al día siguiente, sus amigas le obligaron a devolver todo lo que había comprado bajo los influjos del alcohol y por dichas acciones se le quedó el apodo de Lady Shark.

“Me tiré una botella de vino yo sola y todo era porque yo andaba sola y yo podía. Y cuando llegan mis amigas me dicen: ‘Vas y regresas todo lo que compraste’. Entonces me hicieron regresar la pijama de shark y desde ahí me apodaron Lady Shark” finalizó Danna Paola, quien aseguró que no hubiera podido gastar tanto dinero estando sobria.

¿Cuando empezo a actuar Danna Paola?

La famosa comenzó a actuar desde muy temprana edad.

De acuerdo a información que circula en Internet, Danna Paola comenzó a actuar en 1999 con una aparición especial en el programa Plaza Sésamo. Posteriormente, protagonizó las telenovelas ‘Rayito de luz’, ‘María Belén’, ‘Vivan los niños’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’, ‘Pablo y Andrea’ y ‘Atrévete a Soñar’. Actualmente conquista al mundo con su música.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales