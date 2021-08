Danna Paola recibe primera dosis de la vacuna contra COVID-19

Danna Paola recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 el pasado sábado 14 de agosto y pidió a sus fans animarse a recibir el fármaco, pues es una manera que garantiza la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Aparentemente la también actriz se había vacunado en Estados Unidos.

Fue desde su cuenta de Instagram que la cantante de ‘Mala Fama’ compartió el video del momento en el que acudió a recibir la primera dosis del fármaco y alentó a los demás a confiar en la eficacia de este medicamento.

“Pues… ya me vacuné, primera dosis”, describió en su video. “Por favor vacúnense, amigos. y sigamos cuidándonos todxs”.

La cantante ha dado mucho qué hablar en los últimos años, pues ha estado muy presente en la música y en la actuación cuando formó parte de la icónica serie española de Netflix pero generó gran conmoción cuando confesó porque dejó ‘Elite’, ya que según ella, su mayor pasión es la música.

Hay muchas especulaciones en torno a la relación de Alex y Danna

La joven fue abordada por los medios de comunicación cuando llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con su presunto novio, Alex Hoyer, pero la pareja prefirió huir de las cámaras.

Poco después en sus redes sociales explicó que decidió huir porque le parecía muy peligroso que tantas personas se juntaran a su alrededor y por ello prefirió evitar algún posible contagio de COVID-19.

“A mí me da mucha ansiedad este tipo de situaciones. Soy una persona que no me gusta que estén encima de uno y más en pandemia”.