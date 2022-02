Danna Paola recibe el apoyo de sus fans tras señalamientos de su físico

Tras la polémica, los fans de la actriz y cantante recurrieron a las redes sociales para demostrarle su apoyo.

El día de hoy te dimos a conocer que Danna Paola recurrió a las redes sociales para mostrar su descontento por la forma en cómo su entrevista con la revista People en Español fue sacada de contexto, asegurando que el resaltar su figura corporal nunca fue su objetivo.

De acuerdo a lo declarado, ella se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que hicieron a un lado su postura sobre sus proyectos futuros, la salud mental y motivaciones para enfocarse en su aspecto físico, tal y como se observa en una fotografía donde aseguran que presumió su renovada silueta.

La estrella de 'Élite' estalló contra una famosa revista por sacar de contexto su entrevista.

“No, no estoy estrenando nueva figura. No, no hice la sesión de fotos para presumirla… No hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, por que nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, señaló la actriz y cantante de 26 años de edad desde su cuenta de Instagram.

Fans muestran su apoyo en Twitter

Los dreamers hicieron que la frase "RESPECT DANNA PAOLA" se hiciera tendencia en Twitter.

Dicha situación no pasó desapercibida para los dreamers, nombre con el que se le conoce a sus fans, quienes se pusieron de acuerdo para lograr que la frase “RESPECT DANNA PAOLA” se posicionará como una de las principales tendencias de Twitter y a través de ella le brindaron su apoyo incondicional a través de calurosos mensajes.

“Lo hermosa y talentosa que es, imagínate perder el tiempo en preguntarle cosas innecesarias”, “Ninguna mujer debería ser noticia ahora por el cómo se ve” y “Es triste ver cómo Danna tiene talento de sobra en todo lo que hace y lo que quieren remarcar es su físico” son algunos comentarios que se leen en dicha red social.

¿Cuántos años de carrera tiene Danna Paola?

Hoy en día, la joven actriz es considerada una de las mexicanas más talentosas del mundo.

La Verdad Noticias mencionó previamente que Danna Paola debutó en la televisión en 1999, por lo que ahora tiene 22 años de carrera artística. Sin embargo, ella cobró reconocimiento gracias a su rol protagónico en Atrévete a Soñar y Élite. También ha incursionado en la música y hace poco recibió su primera nominación a los Latin Grammy por su disco ‘K.O.’.

