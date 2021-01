Danna Paola reafirma su apoyo a mujeres que han sufrido violencia con esta foto

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante mexicana Danna Paola estrenó hace unos días su álbum “K.O.” o ``Knock Out” con el que se ha posicionado como una de las intérpretes más populares que hay en todo el país.

Junto con este estreno, la famosa también compartió su nuevo video “Calla Tú” con el que envía un mensaje de empoderamiento femenino, y en apoyo a la lucha contra la violencia de género, misma que ha sido un tema muy presente en el mundo del espectáculo tras la reciente denuncia de Nath Campos.

Es por ello que la mexicana, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una imagen en la que aparece con el outfit del mencionado video, además de sus bailarinas, en una pose muy seria y empoderada, pero lo que le dio más sentido a la imagen fue la frase que la acompañó.

“GIRLS RUN THE WORLD”, (Mujeres moviendo el mundo), fue lo que acompañó como pie de foto a la imagen.

Danna Paola y su “Breakup Party”

Como parte del estreno de su nuevo disco, la ex actriz de Élite tendrá un concierto especial para celebrar San Valentin, pero como ella no siempre ha sido muy afortunada en el amor, decidió que este concierto sea dedicado a todas las personas que han pasado por una ruptura complicada, y que seguramente no tendrán un gran día de los enamorados.

Por ello el evento se llevará a cabo el 13 de febrero, y con un costo de 229 pesos mexicanos, para poder acceder a este concierto que será completamente online, a fin de seguir protegiendo ante la pandemia por coronavirus.

Por cierto, esta cantante cuenta con más de 29 millones de seguidores en Instagram, y está a punto de llegar a los 30 millones de fans en la mencionada plataforma.

