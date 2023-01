Danna Paola reacciona al temblor de este jueves

Por si no lo sentiste, este jueves el Servicio Sismológico Nacional informó de un sismo magnitud 3.4 localizado a 12 kilómetros al noroeste de Tepoztlán, Morelos, y aunque no muchos se percataron, Danna Paola si lo sintió y esta fue su reacción.

Para expresar su experiencia, la cantante, recurrió a sus redes sociales para preguntar a sus seguidores si había temblado o era ella la que se había mareado, pues comúnmente se dice qué a veces podemos confundir los temblores con mareos.

Y es que fue a las 3:04 am, cuando la famosa utilizó sus redes, para confirmar si se trataba de un temblor, pero esto coincidiendo con la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional, quien reportó el movimiento a las 03:00:51 horas.

Reaccionan sus fanáticos

Los seguidores de la cantante respondieron a la publicación afirmando que sí había temblado y que el epicentro había sido en el estado de Morelos. Se desconoce si la cantante percibió el sismo en la Ciudad de México ya que no dio a conocer si se encontraba en la capital del país.

Sin embargo, hubo otros que no le creyeron y afirmaron que tal vez se había tomado un vino antes de dormir y otra persona le dijo que tal vez era su ansiedad.

Colaboraciones con Bellakath

La reconocida influencer y cantante, Bellakath señaló en medio de una entrevista, que le gustaría realizar una colaboración con Danna Paola, pues sería como cumplir un sueño y aseguró que sería un gran paso en su corta trayectoria en la industria de la música.

"Me encanta, ojalá se pueda armar en algún momento algo con ellas, muy talentosas", expresó.

Aunque, la famosa intérprete de XT4S1S, no se ha pronunciado al respecto, los internautas sí y esta fue su opinión: "Me encanta Danna Paola, no tendría problema alguno si colaboran; tendría mi apoyo al 100%", "Sería un sueño", "Obvio, también sabe de lo bueno", "Pues sinceramente no me gustaría, pero como dice Danna 'entre mujeres hay que apoyarse'".

