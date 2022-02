Danna Paola quedó maravillada en el primer concierto de Dua Lipa

Danna Paola se confiesa fan de Dua Lipa

Danna Paola asistió al primer concierto de Dua Lipa en Miami y la artista mexicana demostró que es gran fan de la intérprete y es que en sus redes sociales compartió varias imágenes donde reveló que “Dua Lipa es perfecta”.

En los clips, se puede ver a Danna Paola cantando los más grandes éxitos de Dua Lipa a todo pulmón, en compañía de sus amigas, durante el ‘Future Nostalgia Tour’ que se llevó a cabo el pasado 9 de febrero.

En La Verdad Noticias recientemente te dimos a conocer que Danna Paola posó para la portada de la revista Harper´s Bazaar, sorprendió a sus fanáticos y ahora muestra el amor y admiración por Dua Lipa.

Danna Paola es gran fan de Dua Lipa

Danna Paola asiste al primer concierto de Dua Lipa en Miami

La cantante mexicana Danna Paola ha dejado en claro en diversas ocasiones, que es gran fan de Dua Lipa, incluso ha confesado que se inspira en ella para muchos de sus looks.

Recordemos que incluso Danna Paola se tiñó el cabello de rubio y añadió dos mechones más claros a los costados, look que puso en tendencia Dua Lipa.

La cantante de 26 años compartió la fotografía de su cambio y añadió en la descripción: “Dua Lipa, ¿eres tú?”, dejando claro que se inspiró un poco en ella.

Dua Lipa y su tour Future Nostalgia

Como parte de su tour, Dua Lipa tiene dos presentaciones en México

La cantante Dua Lipa durante la primera presentación de “Future Nostalgia'', realizó cuatro cambios de vestuario, los cuales dejaron maravillados a sus asistentes, incluida Danna Paola, que compartió por redes cúal había sido su favorito.

La cantante británica hizo la primera presentación en vivo de We’re good, uno de sus más recientes lanzamientos, además deleitó a sus fanáticos con sus éxitos como New rules, Love again, Cool, Pretty please, Break my heart y muchos más.

Por otro lado, Dua Lipa se presentará en la CDMX, el próximo 21 de septiembre de 2022 y el 23 del mismo mes en Monterrey, donde es probable que Danna Paola asista.

