Danna Paola provoca escándalo, al confesar su gusto por la bebida

Danna Paola escandalizó las redes sociales tras confesar que gusta de beber alcohol y que además es muy fiestera, pues muchos la han criticado al punto de señalar que por ser una artista con gran influencia, podría ser un mal ejemplo para las nuevas generaciones que la siguen en diferentes plataformas.

Fue en medio de una entrevista, en la que anunció que está por lanzar un nuevo sencillo, que la famosa fue cuestionada por la prensa, sobre su gusto por el alcohol y si esto ya podría ser incluso una adicción, pues hace unos días, fue la misma actriz, quién escribió en Twitter, que llevaba una semana bebiendo.

Y es que, además, la intérprete de “Oye Pablo”, no tiene reparo en mostrarse tal cual y su gusto por la bebida y pues así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram, donde disfruta del tiempo que pasa con las personas que la rodean y nunca puede faltar una buena bebida.

No es ejemplo de nadie

Que llevo bebiendo una semana entera dije ✌�� �� — Danna Paola (@dannapaola) January 23, 2023

Al ser cuestionada por su intensa ingesta de alcohol y su debilidad por la fiesta, Danna señaló que no tiene nada de malo, echarse sus copitas, pues ella siempre ha sido muy profesional y ha cumplido con todos sus compromisos, además de recalcar que no es ejemplo de nadie.

“Nadie debe de limitarse, ya somos bastantes grandes para ser responsables y no soy ejemplo de nadie, al contrario, mi ejemplo más genuino es ser yo misma. Llevo toda mi vida cuidando mi imagen perfecta pero eso no existe, la imagen perfecta es la mujer que soy, los valores que tengo, el mensaje que quiero dar, mi música; me la paso increíble, tengo una relación y familia maravillosa; me encanta la fiesta, pero además toda mi música tiene que ver con la fiesta”.

Nuevos proyectos

Danna anuncia nuevas fechas de su gira en Europa

Con respecto a su carrera musical, Danna Paola anunció nuevas fechas de su tour XT4S1S que se realizarán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, así como en el interior del país, y señaló que espera llevar su gira por Europa, donde es más conocida por su papel de “Lu” en la serie española “Élite”, informó La Verdad Noticias.

