Danna Paola protagoniza la revista de exclusiva portada

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más importantes que hay a nivel internacional, su música sigue traspasando fronteras, y suele ser considerada para colaborar con diferentes marcas.

Ejemplo de esto fue su participación en la portada de la revista Galore, en la cual vemos a la intérprete de Mala Fama luciendo cabello corto, y diferentes atuendos provocativos y un poco más oscuros.

La famosa recientemente fue captada en Las Vegas apostando, pero pese a tomarse un descanso, no deja de cumplir con su trabajo.

Danna Paola posó para la revista

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante compartió el trabajo que hizo con Galore, en donde se le ve posando de diferentes maneras, incluso algunos la compararon con el estilo de fotos que se toma la cantante Miley Cyrus.

Por cierto, Danna recibió miles de comentarios por parte de sus fans, quienes la catalogan como “La princesa del pop latino”.

“GALORE COVER thank you to all the amazing team! Amo amo”, compartió la cantante en su cuenta oficial de Instagram.