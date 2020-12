Danna Paola presume nuevo look ¡Totalmente rubia!

Danna Paola ha tenido un 2020 excelente, lleno de éxitos pese a la pandemia por coronavirus, pues esta famosa aprovechó la pausa de los escenarios para estrenar canción tras canción todo este año.

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias parece que la cantante ya está lista para iniciar el 2021, pero sin olvidar lo mucho que significó el 2020 para ella, pues decidió tatuarse el número “20” en romano, así como la frase “Floreceré”, demostrando que tiene esperanza para el próximo año.

En ese sentido, ha buscado otra manera de arrancar con todo el 2021, y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió su nuevo look, en donde la vemos con un cabello rubio, tirando a rojizo, pero también con algunas tonalidades oscuras.

“Si no cambias, te extingues, si no arriesgas, no ganas, si no fallas, no aprendes, si no amas, no vives.”, publicó junto con la instantánea.