Danna Paola presume costosa bolsa en redes sociales

La actriz y cantante mexicana Danna Paola a través de su cuenta social de Instagram compartió una instantánea presumiendo su look, la talentosa estrella de la serie ‘Élite’ logro llamar la atención de los internautas y no por su look sino por la costosa bolsa que llevaba puesta.

Recordamos que Danna Paola causó mucha intriga al borrar todas sus fotografías de su red social, pero todo eso se debió al lanzamiento de su nuevo sencillo y al promocionar la serie española Élite que se transmite en la plataforma de Netflix.

La actriz juvenil ha sido la sensación del momento, tras el papel que personifica en el proyecto al interpretar a una villana.

El bolsa que luce Danna Paola es Prada, esta diseñado de cuero y tiene aplicaciones en metal, con un precio de 894 euros lo que sería alrededor de unos 42 mil pesos.

En la instantánea se puede observar a Danna Paola con un look muy discreto, pues en sus anteriores publicaciones ha compartido atrevidas fotos mostrando partes de su cuerpo, pero en esta ocasión decidió ser un poco más discreta.

Por el momento la estrella juvenil Danna Paola está disfrutando estas etapas en su carrera como artista tras su participación en una serie y el regreso a los escenarios con su nuevo material discográfico.

El videoclip de su sencillo “Final feliz” ha logrado ser uno de los temas más escuchados de sus fieles admiradores.

Hace unos días empezaron a filtrarse algunas escenas muy candentes de Danna Paola, esto provocó gran asombro de sus admiradores, ya que es la primera vez que la actriz se deja ver sin nada de ropa al haber realizado una escena muy atrevida.

Con tan solo 23 años Danna Paola ha logrado participar en diversos proyectos tanto en la pantalla chica como en el cine, su carrera empezó al protagonizar telenovelas infantiles.