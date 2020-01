Danna Paola presume atrevido vestuario en Acapulco ¡Cuerpazo!

Danna Paola inició el Año Nuevo 2020 con un look muy atrevido, pues la hermosa intérprete de "Mala fama" decidió consentir a sus fans con una espectacular presentación en Acapulco.

Como parte de la Mega Feria Imperial Acapulco, Danna Paola se presentó el pasado 2 de enero para amenizar la noche con su música, pues la famosa ha iniciado este nuevo comienzo del 2020 con una espectacular presentación.

La joven cantante de 24 años de edad estuvo presente en un evento en Acapulco, donde también acudió el cantante Yahir, pues el famoso aprovechó la oportunidad de coincidir con Danna Paola y mencionó en las redes sociales que desearía tener una colaboración con la artista.

"Hoy por poco me toca compartir escenario con esta mujer tan bella y talentosa...Cantamos hoy en la feria imperial de #Acapulco. No cantamos juntos, pero un día se me va hacer Danna Maria Paola..."

Mientras que Danna Paola también estuvo muy emocionada y feliz por las muestras de cariño que recibió por parte de sus fans, quienes estuvieron cautivados con la voz de la cantante y por el atrevido look que usó durante su presencia en el escenario.

DANNA PAOLA ENSEÑA SUS ENCANTOS CON UN ATUENDO ATREVIDO

El video que mostró la cantante Danna Paola en sus historias de Instagram, ha dejado emocionados a sus fans; pues la artista para su presentación en Acapulco lució un sexy atuendo de brillantes.

Cabe mencionar que la cantante Danna Paola forma parte de la mesa de jueces de la nueva generación de La Academia, donde ha realizado impactantes comentarios a los alumnos del reality show de TV Azteca, quienes están compitiendo por colocarse como uno de los favoritos del público.

