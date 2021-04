Danna Paola presenta adelanto de su nueva canción

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante mexicana Danna Paola es una de las más talentosas que hay a nivel mundial, y una digna representante del talento en México.

Es por ello que hay decenas de artistas internacionales que buscan colaborar con ella, de tal manera que ahora estará compartiendo su talento junto al cantante David Bisbal, con quien estrenará la canción Vuelve el próximo 16 de abril.

Es por ello que a través de su cuenta oficial de Instagram no pudo esperar más y compartió un adelanto de la canción, la cual tendrá una tonada alegre pero una historia desgarradora, lista para conmover a todos sus fans.

Aunque La efímera historia se borrará en tan solo unos instantes posteriores a esta redacción, vale la pena resaltar que falta muy poco para escuchar la canción completa la cual es la primera canción de la intérprete mexicana posterior a K.O. y que no pertenece a su nuevo disco.

Danna Paola y David Bisbal estrenan su canción el viernes 16 de abril

Danna Paola no estará en Élite 4

Es bien sabido que la cantante mexicana no formará parte del regreso de Élite, el cual será el próximo 18 de julio, lo que causó que los fans más arraigados a la famosa revelaron que no verán esta temporada, ya que la intérprete no estará.

Sin embargo, se cree que tiene entre manos un proyecto dedicado a Lucrecia, su personaje en dicho drama, pues se espera que haga un spin off con la historia de la asesina de Polo, aunque aún no hay nada confirmado.

