Danna Paola prende las redes con atrevida sesión de fotos

Danna Paola es una famosa cantante mexicana que a sus 26 años ha logrado tener una de las carreras más sólidas del medio artístico, gracias al trabajo que ha tenido en la televisión y en su trayectoria musical.

Tan solo hace unos años la intérprete de “Oye Pablo” ha decidido enfocarse totalmente en su música, para consentir a sus fanáticos y seguir desarrollándose como la artista en la que se ha convertido.

Es por eso que ahora la cantante Danna Paola se ha caracterizado por su belleza y esbelta figura, en esta ocasión sorprendió con la mini cintura que ha podido seguramente gracias a sus rutinas de ejercicio.

La sensual sesión de fotos de Danna Paola

A través de Instagram la bella cantante mexicana publicó una serie de fotografías en las que apareció posando con un corset en color negro y un top del mismo color que le permitió mostrar sus atributos.

Todo parece indicar que Danna Paola está formando parte de una campaña publicitaria para la reconocida marca de ropa Puma, donde podría ser la nueva imagen de su más reciente colección.

La artista robó la atención de sus seguidores, porque apareció utilizando un maquillaje en colores neutros muy natural que le hizo resaltar su belleza como nunca antes.

Fans aplauden fotos de Danna Paola

No es para menos que los fanáticos en cuestión de minutos hicieron llegar sus muestras de cariño en la que la mayoría reconoció lo guapa que luce: “bella, bebe te amo”, “te amo”, “que bonita foto”, “mama sita mía”, “sin duda eres la más hermosa”, son algunas de las que se pueden leer.

Cabe destacar que no hace mucho también la actriz Danna Paola ha mantenido un contacto directo con sus fanáticos, en una de sus confesiones que más llamó la atención de su fanáticos fue respecto al dinero: "No soy muy fan del efectivo, odio las monedas [...] huelen muy feo, ya saben que yo no puedo con los olores".

