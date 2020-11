Danna Paola posa HOT en la cama ¡Muestra su intimidad

Danna Paola mostró lo hermosa que se ve al levantarse, y lo cómoda que se ve su cama, pues esta famosa no tiene miedo de enseñar de más, y a través de sus redes sociales nos comparte sus nuevos proyectos, pero también una que otra foto en paños menores.

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la intérprete de “Mala Fama” es una de las cantantes mexicanas más importantes que hay a nivel mundial, pues cuenta con una gran cantidad de fans, que siempre esperan ver algo nuevo de la famosa.

Fue por ello que, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una sexy imagen que causó sensación entre sus más de 28 millones de fans en la plataforma por enseñarnos como vive en la intimidad de su dormitorio.

En la fotografía vemos a la cantante recostada entre sus sábanas blancas, con almohadas, sonriéndole a la cámara, luciendo hermosa recién levantada, y también enseñando parte de su sexy espalda.

Y es que la intérprete estaba utilizando una pijama color blanco, muy pequeña, con la que seguro duerme muy cómoda.

Danna Paola y el 2020

Ya estamos llegando a la recta final del 2020, que ha sido un año muy complicado para todos, pero para la intérprete de “Sodio” aunque tambien significo cancelar una gira de conciertos por latinoamérica, no fue un año tan malo.

Y es que este 2020 la vimos estrenar canciones nuevas prácticamente cada 2 o 3 semanas, pues solo en durante la pandemia escuchamos canciones como Friend de semana, Nada, Sola, Contigo, No bailes sola, Tq y ya, Me Myself, Santeria, Viaje a la Luz, don’t go entre otras, que nos hicieron ver que para ella no hubo tiempo perdido.

Aunque también ha pasado por muchas dificultades, como no ver a su familia por un largo tiempo, tener que grabar los videos musicales a distancia, así como el cancelar sus conciertos.

