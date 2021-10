Danna Paola podría ser víctima de maltrato a manos de Alex Hoyer

Como te dimos a conocer en reportes anteriores de La Verdad Noticias, a finales del año 2020 trascendió la noticia de que Danna Paola, de 26 años de edad, estaba saliendo con el cantante Alex Hoyer, de 24 años.

De acuerdo con la revista TVNotas, una persona cercana a la cantante reveló que la relación de Danna y Alex continúa, pero él no es muy del agrado de los familiares de la solista, ya que no la trata bien y quiere colgarse de su fama porque hasta se está involucrando en su música.

Dicha persona, también habló sobre el problema que la intèrprete de “Mala Fama” tuvo recientemente con sus exmánagers, el cual derivó de un presunto fraude que le hicieron y de que ellos opinaron sobre su noviazgo, lo cual le molestó muchísimo:

¿Cómo va la relación de Danna Paola?

Danna y Alex Hoyer muy acurrucaditos.

“Es que me enteré de que muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares, como su papá, don Juanjo, no tienen una buena percepción de él, dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista, dicen que se quiere colgar de su fama”, dijo la fuente.

Pero ¿cómo?, si Alex también está en el medio artístico…“Sí, participó en La voz (2014) con el equipo de Ricky Martin y después sacó como tres temas originales que no fueron los grandes éxitos; su proyecto más importante fue la telenovela Kally’s Mashup (2017) de Nickelodeon”.

La persona cercana a la cantante asegura que esto se debe a la enorme diferencia entre ambos. “Exacto, y es que tan sólo en redes es evidente que ella es mucho más exitosa, por ejemplo, Alex apenas tiene un millón de seguidores y Danna tiene más de 30 millones; eso a la larga, pesa”.

¿Por qué se aprovecha Alex de Danna Paola?

Alex Hoyer se estarí metiendo en la carrera de Danna Paola-.

Un hombre que vive a la sombra de su mujer nunca estará contento y, por lo que sé, éste es el caso, ya que Alex tiene ciertas actitudes que dañan a Danna Paola. Es súper celoso, inseguro y la controla en todo y ya hasta metió su cuchara en su carrera”.

“Ya empezó a involucrarse en su música, esperemos que eso no le cause un declive a su exitosa carrera, pues la verdad el chico no tiene mucha experiencia para hacer eso”. Intervino en la composición y producción de sus nuevos temas, como ‘Mía’ y ‘Kaprichosa”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.