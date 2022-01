Danna Paola pide que respeten su vida privada

Danna Paola exige privacidad

La actriz y cantante Danna Paola se pronunció a través de sus redes sociales, sobre las críticas a su relación amorosa y pidió privacidad para su vida personal.

Fue a través de Twitter donde Danna Paola instó por un 2022 con más respeto hacia su vida privada.

“Por un 2022 libre de opinar sobre la vida y las relaciones de los demás. No es tu vida, no opines”, posteó la cantante.

Sin duda, el tuit de Danna Paola quien recibió el 2022 con impresionante cambio de look causó mucha polémica entre los usuarios y dividió opiniones ante sus recientes publicaciones.

¿Qué le pasa a Danna Paola?

La cantante pide que respeten su privacidad

La reciente publicación de Danna Paola es a consecuencia de una serie de declaraciones que afirman que mantiene una relación violenta y tóxica con el cantante Alex Hoyer, con quien vive un romance.

Las declaraciones fueron hechas por una supuesta fuente cercana a la pareja y que ha hecho enfadar a Danna Paola, al grado de pronunciarse al respecto.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas, como esta revista, sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares. Yo no me dejo maltratar por un novio ni por nadie”, agregó Danna Paola.

Muchos de sus fans estuvieron de acuerdo con la reflexión de Danna Paola, en Twitter sin embargo, muchos otros expresaron su desacuerdo.

“Figura pública. ¿Ósea sí entiende eso?”, “Igual no les hagas caso, somos más los que te amamos”, “Nadie tiene por qué opinar sobre tu vida privada”, comentaron algunos internautas.

Danna Paola confirma romance

Han asegurado que la cantante mantiene una relación tormentosa

Después de muchos rumores, Danna Paola confirmó su romance con Alex Hoyer, pues los usuarios aseguraban que tenía relaciones amorosas con artistas como Sebastián Yatra y Maluma.

Para despedir el 2021, la cantante Danna Paola compartió un par de historias en su cuenta de Instagram, donde también confesó que dudó de su carrera artística este año.

“Los últimos meses viví en una constante ansiedad y muchas dudas sobre mí y mi camino de vida con mi carrera”, expuso Danna Paola.

La publicación de Danna Paola tiene relación con las recientes críticas que ha enfrentado, después de confirmar su romance.

