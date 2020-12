Danna Paola pasa la navidad a lado de este hombre ¿Romance?

Danna Paola pasa la navidad a lado de este hombre

Danna Paola es una de las cantantes más importantes que hay en el país, y es que la intérprete de Mala Fama ha sabido ganarse la admiración de millones de personas, quienes siempre están al pendiente de sus nuevas publicaciones, y sus nuevos proyectos.

Una de sus canciones más exitosas durante el año fue “Subtítulos” una canción que hizo a dúo con el cantante venezolano Lasso, quien además es ex novio de Sheryl Rubio, actriz de la Casa de Las Flores.

Sorpresivamente, la cantante mexicana ha dado mucho de que hablar, después de que el pasado 25 de diciembre, o sea, la pasada navidad, compartiera a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, que se encontraba junto al mencionado cantante.

Si bien, no se les vio de una manera romántica, sí que aprovecharon el tiempo para compartir su talento musical, pero por el momento, no hay rumores de un romance, pues es bien sabido que la “mala fama” de la cantante puede estar presente, pero ella aún no confirma ninguna relación con nadie, y algunos aseguran que las historias que compartió eran videos pasados.

El 2020 de Danna Paola

La cantante ha tenido un año lleno de éxitos, pues, pese a la pandemia por coronavirus, y tener que cancelar su gira de conciertos por todo el país, ha tenido la oportunidad de seguir deleitando al público, pues en estos meses de encierro ha aprovechado la oportunidad para estrenar más de una decena de canciones.

La última, y una de las más exitosas es “Friend de semana”, la cual ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en Youtube, y con la cual comparte créditos junto a la española Aitana, y junto a la brasileña Luisa Sonza.

¿Crees que Danna Paola tenga un romance fugaz con Lasso?, ¿Crees que la famosa retome su gira de conciertos cuando termine la pandemia?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La verdad Noticias para enterarte de todo sobre esta famosa.

