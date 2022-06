Danna Paola no usa monedas; asegura que huelen feo

Las declaraciones de la actriz han causado controversia en redes sociales.

Danna Paola se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales luego de publicarse la entrevista que le ofreció en exclusiva a la revista Vogue México y Latinoamérica, a quien le mostró todo lo que hay dentro de su bolso blanco Peekaboo de la prestigiosa marca Fendi.

En más de 10 minutos, la actriz reveló que siempre carga lentes, maquillaje, una videocámara y un celular. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que admitió que en su bolso no puede faltar el perfume y los aceites aromáticos porque no soporta los malos olores. Por este mismo motivo es que ella no usa monedas ni efectivo y prefiere pagar con tarjeta.

Danna Paola es criticada en redes sociales por decir que las monedas huelen feo; prefiere pagar con tarjeta ����pic.twitter.com/qn3qsy4u8o — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) June 9, 2022

“La verdad es que yo soy una persona que siempre me gusta oler rico, perfume todo el día… No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas, osea como que siento que huelen muy feo y yo no puedo con los olores”, declaró la también cantante en el reciente episodio de ‘El bolso de’ que Vogue México y Latinoamérica compartió en YouTube.

Lanzan duras críticas en su contra

Cibernautas arremetieron contra la cantante por sus polémicas declaraciones que dio a la revista Vogue México y Latinoamérica.

Como era de esperarse, las declaraciones de la joven estrella de 26 años de edad, quien actualmente sostiene un romance con Alex Hoyer, no pasaron desapercibidas para los cibernautas, quienes arremetieron en su contra al asegurar que ya perdió la humildad y que sus comentarios son clasistas.

“Ella no conoce las monedas, la fina le dicen”, “Ridícula tenía que ser”, “Pobre, se cree una diva y no lo es”, “Que mal, le hace falta un baño de pueblo”, “Ustedes se tienen la culpa, por hacer famosa a gente tan clasista” y “Que le paguen con pura moneda, para que vuelva a ser humilde” son algunas críticas que se leen en Internet y que La Verdad Noticias trae para ti.

¿Qué ha sido de Danna Paola?

Hoy en día, es una de las máximas exponentes del pop mexicano en el mundo.

Danna Paola decidió poner en pausa su carrera como actriz para así poder enfocarse por completo al mundo de la música, rubro en el que le ha ido muy bien. Además de ser nominada por primera vez a los Latin Grammys con el disco ‘K.O.’, ella arrasó con una espectacular presentación en la pasada edición del festival Tecate Emblema en la CDMX.

