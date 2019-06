Danna Paola no asiste a la Marcha Gay, pero envía mensaje de apoyo a la comunidad

Danna Paola siempre se ha caracterizado por estar cerca de sus fanáticos, de hecho, a través de sus redes sociales, se comunica con sus seguidores, a quienes les comparte momentos íntimos de su vida.

Danna Paola sabe que está en la mira de los internautas, y que la fama conlleva a una gran responsabilidad, por eso usa su voz para apoyar algo tan importante como la diversidad de género.

Aunque la cantante no pudo estar presente físicamente en la marcha a favor de los derechos de la diversidad sexual, Danna Paola no perdió la oportunidad de enviar un mensaje importante a todos los pertenecientes a la comunidad LGBT.

“Celebremos la libertad de AMAR como queramos, la libertad de poder ser quien eres y que te amen como tal, el amor no tiene LÍMITES, ETIQUETAS, RELIGIONES, LEYES, EL AMOR ES AMOR Y ES LIBRE! LOVE HAS NO GENDER, LOVE IS LOVE” fue el mensaje de Danna Paola.

Danna Paola sostuvo por lo alto una bandera de la comunidad y compartió la imagen en sus redes sociales, fotografía que generó la reacción de 60 mil seguidores de la cantante a pocos minutos de haberla compartido.

Sin embargo, algunos comentarios en la fotografía de la cantante fueron mensajes de odio, de personas involucradas a grupos religiosos, que criticaron la postura de la cantante.

Aunque también hubo mensajes de fanáticos que agradecieron el apoyo de Danna Paola, y la defendieron por su postura.

No cabe duda que Danna Paola es una de las cantantes que apoyan con toda el alma a sus fans, y utiliza su voz para enviar mensajes de amor y unidad