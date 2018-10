Danna Paola muy molesta afirma que Élite no es 'Rebelde'

Danna Paola se encuentra disfrutando de una de sus mejores facetas en su carrera artística, pues aunque estuvo a nada de quedarse sin el papel en la serie española Élite, realizó y un buen desempeño tanto que hasta retomó el cantó ahora incursionando en el género de reggaeton.

“Élite no tiene un grupo musical, Rebelde era una cosa que tenía un nivel muy superficial y creo que Élite no es nada superficial. Tiene la ventaja de, además de ser la segunda serie original de Netix España, llevar temas juveniles y fuertes de una buena manera”.

La actriz de 23 años declaró que no se trata de una telenovela y esto podrán afirmarlo muchos internautas, ya que al disfrutar de la serie española vía streaming en la plataforma de Netflix estarán de acuerdo con la opinión de Danna Paola.

Danna Paola contó en una entrevista como llegó esta gran oportunidad a su vida:

“Me llegó el correo por spam, porque yo estaba viendo el mail en el que mis fans me escriben y les contesto y ahí había uno que decía ‘Casting Netix’ y dije: ¿qué es esto? Y ese mail ya tenía dos semanas de que me había llegado, entonces se lo mandé a mi mánager y después de corroborar que era dedigno y no una broma, supe que era para la serie de España y dijimos que sí haríamos el casting"[...] “Más tarde, cuando ya lo iba a mandar, nos dimos cuenta que nos habíamos pasado por tres días de la fecha; en cuanto lo mando, a los cuatro días me llaman para decirme que me quedé con el papel. Para ese entonces yo ya tenía un viaje a Nueva York y de ahí a otros lados, así que tuvimos que cambiar todo”.