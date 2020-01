Danna Paola mostró tremenda GROSERÍA en redes sociales

La cantante y actriz Danna Paola, quien en la últimas semanas ha creado polémica en el reality show de canto de TV Azteca, luego de que se mostrara de lo más ofendida en una de las emisiones durante el programa de La Academia cuando enfrentó a uno de los alumnos por haberla insultado en su instancia en el reality show, ahora ha sorprendido a sus fans.

Hay que destacar que con “20 años de carrera”, como ella misma mencionó durante la polémica con uno de los académicos, que resultó en la expulsión de Gibrán después de llamar “cul3ra” a Danna Paola, ahora ha side ella quien ha impactado en las redes sociales.

Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante Danna Paola, ha publicado una grosería que ha alterado a sus fans, pues luego de estar en grandes polémicas, la cantante en esta ocasión publicó la conocida “Bristney señal”.

Los fans de Danna Paola han quedado sorprendidos, ya que de un principio pensaron que estaba mandando alguna indirecta, pero se trata de un promocional en el los que deja los enlaces para revisarlo.

Danna Paola y Belinda

No hace mucho Danna Paola expresó su anhelo por componer algún tema con Belinda, que pese que a los rumores de una enemistad, luego de que en redes sociales, los fans de cada una se han empeñado en crear rivalidad entre ellas, ahorra ha dado una de sus impresiones de la siguiente manera:

“Si se da la oportunidad, yo feliz de la vida. Es algo que, por supuesto, no descarto y me encantaría juntarnos a componer. Sería una experiencia muy divertida”.

Danna Paola mostró tremenda GROSERÍA en redes sociales

TE PUEDE INTERESAR: Danna Paola destrozada en redes por usar playback en La Academia

Hay que destacar que la estelar de la serie de televisión “Élite” consideró que lo bueno de la industria musical es que jamás se debe pensar que el artista deba competir, por eso Danna Paola dejó en claro que: “Siempre lo he dicho, yo no vengo a competir, estas no son las Olimpiadas, yo vengo a disfrutar mi trabajo. Yo vengo a crear, a ser un artista completo y seguir aprendiendo, pues ese es mi objetivo como cantante”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.