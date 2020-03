Danna Paola logra asombroso récord en redes sociales

Danna Paola se ha convertido en la cantante mexicana más seguida en Instagram, y si bien hace a penas un par de días anunciamos que había logrado llegar a los 18 millones, este lunes 23 de Marzo Danna Paola llegó a los 19 millones, estando a un paso de llegar a los 20 millones y superar a cualquier otro artista mexicano en dicha red social.

Y es que Danna Paola ha tenido éxito tras éxito en el último año, por lo que hace un año antes de regresar a la música, a penas llegaba a los 10 millones de seguidores en Instagram, sin embargo, ha tenido un crecimiento exponencial, superando a artistas de la talla de Thalía.

Danna Paola está jugando en las grandes ligas, teniendo cantidades de seguidores similares a las de artistas como Natti Natasha que cuenta con 23 millones de seguidores, o Karol G que cuenta con 28 millones de followers.

Danna Paola sigue creciendo en redes sociales

No solo Instagram, Danna Paola también es muy activa en Twitter, de hecho en entrevistas recientes, Danna Paola confesaba que no puede vivir sin su teléfono, pero no por que le signifique una adicción, sino porque en realidad para poderle dar un proyecto, normalmente le preguntan que cantidad de alcance tiene, es decir, cuantos seguidores suma en sus redes sociales.

En ese sentido, Danna Paola puede presumir que está por llegar a los 20 millones de seguidores, y seguramente en los próximos días la veamos celebrar haber logrado esa cifra, sobre todo ahora durante la cuarentena, pues está subiendo contenido muy interesante para sus fans.

Danna Paola se ha visto afectada por el Coronavirus debido a que ha tenido que cancelar su gira por todo México, pues expidió un comunicado en donde pedía una disculpa, sin embargo, sabía que era necesario hacer este sacrificio por la salud de su fans.