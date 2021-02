Danna Paola lista para su primer gran concierto del año

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más exitosas que hay en todo el mundo, pues esta famosa cuenta millones de seguidores a nivel internacional, y el reciente lanzamiento de su disco “K.O.” ha propiciado que la famosa quiera celebrar junto con sus fans por todo lo alto.

Es por ello que la intérprete de “Calla Tu” ha preparado un magno concierto, el cual se llevará a cabo el 13 y 14 de febrero y será llamado “Bienvenido a mi fiesta de ruptura”, en donde la famosa interpretará todos sus éxitos, incluyendo los del nuevo álbum.

En ese sentido, a pocos días de llevarse a cabo tal evento, la cantante de “sodio” ha ido compartiendo imágenes y videos de sus ensayos a través de su cuenta oficial de Instagram, incluyendo las coreografías, asegurando que se encuentra feliz, emocionada, pero también muy nerviosa

“Los nervios se comienzan a apoderar de mi... �� but i'm so excited!!!!! #Welcome To Break Up Party”, publicó.