Danna Paola le copia a Selena Gómez al lucirse en Instagram

Danna Paola, a pesar de ser una mujer muy madura, que ha logrado tantas cosas y tantos premios, no deja de ser una joven de 24 años, que tiene sueños, ídolos, y que creció con una generación de éxitos en Disney. Y es que Danna Paola ha sido muy abierta con sus gustos hacia Los Jonas Brothers, y también hacia Miley Cyrus.

Ahora bien, Danna Paola se confesó ser fan de Selena Gómez a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde muy al estilo de la cantante estadounidense, se mostró copiando un poco su reciente sencillo, al menos la imagen de él.

Y es que, todos fuimos testigos del poderoso regreso de Selena Gómez a la música hace unas semanas, con su canción “Lose you to love me”, donde vimos a la cantante con filtros en blanco y negro, mostrando un poco despecho y tristeza.

En ese sentido, hemos visto a Danna Paola muy “despechada” en redes sociales, publicando twits de desamor, subiendo fotos en modo “perra”, pero en esta ocasión, su fanatismo a Selena Gómez, más su reciente “desamor” nos han regalado una sensual y potente imagen en las redes de Danna Paola.

Danna Paola mostró una foto con el filtro Blanco y Negro, en donde solo se ve su rostro y mirada penetrantes, la copia hacia Selena Gómez fue cuando ella tituló la foto con la siguiente frase “I needed to lose you to love me.”, frase de la reciente pieza de Gómez.

La fotografía de Danna Paola logró en menos de un día más de 900 mil likes por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en resaltar la comparación entre Danna y Selena Gómez.

Danna Paola está por empezar su nuevo proyecto en La Academia, donde se estrenará como jurado de dicho programa.

