Danna Paola: las condiciones que le puso a 'La Academia' para ser juez (VIDEO)

La nueva edición de ‘La Academia’, el reality show de canto más exitoso de TV Azteca, ya está arrancando motores para dar inició en la pantalla chica el próximo 10 de noviembre, en un escenario que reunirá a las mejores voces de México en busca de una oportunidad para alcanzar la fama en la industria musical.

Fue hace tan solo un par de días cuando la producción de TV Azteca realizó una presentación a la prensa, misma en la que dieron a conocer al panel de jueces que calificaran a los participantes, sin embargo, los medios de comunicación no se esperaban la gran sorpresa que el evento tenía guardada especialmente para esa noche.

Y es que la cereza del pastel fue la presentación oficial de la cantante y actriz mexicana Danna Paola, quien tomó su lugar como la única mujer dentro del jurado de ‘La Academia’, revelando su gran emoción ante esta oportunidad.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, Danna Paola fue puntual al admitir que cuando se le presentó dicha invitación tuvo que poner ciertas condiciones para aceptar integrarse al concurso de canto.

Fue así como Danna Paola confesó que hizo una especial petición a la producción de ‘La Academia’:

“Aquí no soy un personaje y es una de las condiciones que yo dije: ‘a ver, aquí nadie me va a dar un guión, yo quiero ser yo misma’…”

Danna Paola señaló que no pretende ser mala ni buena, pues para eso es actriz e interpreta personajes, pero que este no será el caso, por lo que pretende ser muy sincera cuando algo le guste, y cuando no, también.

Pese a su corta edad, gracias a sus años de experiencia en el medio artístico, Danna Paola será parte del panel de jueces de ‘La Academia’ en el que buscará dar algo fresco a los participantes.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA

