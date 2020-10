Danna Paola juzga a sus fans al hacer covers suyos “Usa Autotunes”

Tal vez a Danna Paola le pueda molestar que alguien cante mejor que ella su propia canción, o tal vez solo decía la verdad, lo cierto es que no tuvo problema en exponer a una de sus fans al decirle que usaba autotunes al cantar una de sus canciones.

Esto ocurrió en un reciente video que realizó esta famosa para celebrar su reciente canción llamada “Un viaje a la luz”, en donde varios de sus fans le enviaron videos realizando un cover de esta canción, con el objetivo de que ella los juzgara y diera su opinión.

Eso sí, la mimetización se hizo notar, pues la mayoría de las seguidoras de la ex actriz de Élite tienen un timbre de voz muy similar al suyo, y hasta imitan sus mismos arreglos en la mencionada canción.

“Usa autotunes” reveló Danna Paola

La ex jurado de La Academia se puso en su papel de jueza, y fue con un video de una fan llamada Carolina que tuvo especial fijación, pues esta joven cantó de una manera espectacular, sin embargo, la intérprete mexicana no dejó de reconocer que su voz estaba editada, aunque no para mal, sino todo lo contrario.

“Voy a decir una cosa, ya en juez, me encanta, pero obviamente Carolina lo grabó en un estudio, está con sus arreglos, tiene un poco de autotune como para que se escuche perfecto, eso no le quita el mérito”, dijo.

En el mismo video, esta famosa reaccionó a otras versiones de esta canción, incluso algunas en acústico, otras en ukelele, y algunas un poco más divertidas, todas con el objetivo de promocionar este nuevo sencillo.

Como informamos previamente en La Verdad Noticias, “Viaje a la luz” es la nueva canción de Danna Paola, misma que forma parte del soundtrack de la película de Netflix “más allá de la luna”, ya disponible.

Te puede interesar: ¿Danna Paola le da la espalda a México?

¿Te gustaron los covers de la nueva canción de Danna Paola?, ¿Crees que la famosa fue muy dura al juzgar a sus fans?, dinos tu opinión en los comentarios.