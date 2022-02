¿Danna Paola indignada con People en Español? Así se quejó de su exclusiva

Danna Paola es una de las actrices más jóvenes y populares en México, y aunque no solo actúa también es una excelente cantante, la famosa ha tenido que enfrentar duras críticas sobre su aspecto físico, y ahora, expresó algo inesperado sobre la revista People en Español, quien hace poco le dedicó su portada, ¿se quejó?

En La Verdad Noticias te revelamos que tiene 26 años de edad, pues, nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y desde muy pequeña, en 1999 inició su carrera artística.

Anteriormente te contamos cuando confesó una extraña verdad; sin embargo, ahora te diremos qué opinó sobre la versión final de la entrevista que dio a una famosa revista.

Todo pasó en la red social de Twitter cuando la famosa actriz publicó un mensaje contundente sobre la entrevista que le realizó esta conocida revista, y aunque no arremetió directamente contra la editorial, si fue tajante al decir que durante esta se hizo mucho hincapié sobre su aspecto físico y no sobre lo que es realmente importante, su desarrollo y crecimiento profesional.

Paola, usó su cuenta oficial en Twitter para desahogarse y compartir su opinión sobre lo que dijo la revista acerca de su imagen, incluso, etiquetó la cuenta oficial de la misma, y agregó estas palabras:

“Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol.”