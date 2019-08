Danna Paola incendia las redes con lencería ¿De abuelita?

Danna Paola está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, con la segunda temporada de la serie Élite a punto de estrenarse, un disco que ha roto varios récords, y la canción Mala Fama sonando en todas las radios del país, ha ido ganando seguidores al por mayor.

Danna Paola actualmente se encuentra viviendo en Madrid, España, lugar que actualmente está atravesando una impresionante ola de calor, por lo que la gente que ahí habita no pierde la oportunidad de quitarse la ropa, ponerse bikini o ropa interior para refrescarse y de ser posible, aventarse a la playa o alberca.

Danna Paola está sufriendo también la ola de calor que vive Madrid España, por lo que le dijo "adiós" a la ropa del trabajo, y se puso lo que parece ser un traje de baño o lencería color azul celeste, pero hubo un detalle que llamó la atención entre los internautas, y es que la ropa interior de Danna Paola era muy diferente a lo que comúnmente suben las chicas como ella.

“You ain't my boyfriend, And I ain't your girlfriend... �� Son 40 grados, pero no de fiebre. #summer”, publicó la cantante como pie de foto.